BMW mostra o novo Série 6 Gran Turismo

BMW Série 6 Gran Turismo 1 de 8

A BMW revelou na Europa nesta quarta-feira (14) o novo Série 6 Gran Turismo. Substituto do Série 5 GT, o modelo conserva o mesmo estilo de carroceria do seu antecessor, mas incorporando as novas tecnologias da nova geração do sedã Série 5, lançado no fim do ano passado.

Com 5,09 m de comprimento, 1,90 m de largura e 1,54 m de altura, o novo Série 6 GT é mais comprido e mais baixo que o Série 5 GT. Já a tampa do porta-malas é 64 mm mais baixa que no antecessor, deixando a traseira com um desenho mais agradável. E por falar em porta-malas, a capacidade é de 610 litros, chegando a 1.800 litros com o banco traseiro rebatido.

Do Série 5, o Série 6 GT herda o sistema multimídia iDrive 6.0, com tela de 10,25 polegadas, e o sistema de direção semiautônomo que opera em velocidades de até 210 km/h. Outros destaques do modelo são o sistema de entretenimento de bordo para os passageiros do banco traseiro, que contam também com ajustes elétricos para o assento.

As vendas do novo Série 6 GT começam em novembro no mercado europeu. Inicialmente, o modelo será oferecido nas variantes 630i GT (2.0 de quatro cilindros e 258 cv), 640i GT (3.0 de seis cilindros e 340 cv) e 630d GT (3.0 turbodiesel de seis cilindros e 265 cv). Todas equipadas com o mesmo câmbio automático de oito marchas.