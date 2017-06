Nova Kombi, Volkswagen I.D Buzz tem produção confirmada

VW I.D Buzz 1 de 7

O presidente da Volkswagen Herbert Diess confirmou que o conceito I.D Buzz, um monovolume com linhas baseadas na Kombi de primeira geração, dará origem a um carro de produção.

A informação foi revelada pelo executivo ao site da publicação britânica Auto Express. O modelo será produzido sobre a nova plataforma modular MEB do Grupo VW, que será utilizada também em outros carros da futura linha ‘ID’ de elétricos da Volkswagen.

Apresentado no Salão de Detroit deste ano, o conceito I.D Buzz tem capacidade para levar até oito pessoas, em assentos com várias opções de ajustes. A carroceria de estilo retrô (com pintura em dois tons e o enorme logotipo ‘VW’ na dianteira), foi combinada a tecnologias atuais como as luzes de LED e o sistema de direção autônomo.

Com o baterias posicionadas no piso e tração integral (graças ao par de motores ligados a cada um dos eixos), o I.D Buzz desenvolve potência equivalente a 374 cv a acelera de 0 a 100 km/h em cinco segundos e autonomia de até 600 quilômetros.